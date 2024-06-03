Sosyal medyayı sallayan Mourinho videosu

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho Fenerbahçe’nin resmen teknik direktörü oldu. Dün atılan imzaların ardından bugün de basın toplantısı düzenlendi ve Mourinho gelecek sezona ilişkin görüşlerini anlattı.

Yalnızca Türkiye’nin değil, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada oldukça ses getiren Mourinho transferiyle ilgili sosyal medyada bir video yayınlandı.

Kısa sürede viral olan ve binlerce beğeni – paylaşım alan videoda, Yeşilçam oyuncularının yüzleri Mourinho, İsmail Kartal ve Ali Koç ile değiştirildi.

Videoda Ali Koç, Mourinho’nun geldiğini görünce İsmail Kartal’ı sert şekilde uzaklaştırıyor.