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Siyaset Sosyal medyayı sallayan Kılıçdaroğlu yorumu! "Ben PKK'lı mıyım?.."
Siyaset

Sosyal medyayı sallayan Kılıçdaroğlu yorumu! "Ben PKK'lı mıyım?.."

Kendisine mikrofon uzatılan gencin, "Ben PKK'lı mıyım Kılıçdaroğlu'na oy vereyim?" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 12:38:00 -

Türkiye bugüne kadarki en kritik seçimlerine hazırlanıyor. Cumhur İttifakı çatısı altında milli oluşumlar birleşirken, ABD'nin açıktan desteklediği millet ittifakına terör örgütü PKK da açıktan destek veriyor.

Erdoğan iktidarına son vermek için her türlü memleket düşmanının destek verdiği millet ittifakına sokakta da tepkiler giderek artıyor.

Son olarak bir sokak röportajında gencin kendisine yönlendirilen soruya verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

"Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna "Erdoğan" cevabını veren genç, "Neden?" diye sorulması üzerine, "Ben PKK'lı mıyım Kılıçdaroğlu'na oy vereyim?" dedi.

Bu cevap büyük beğeni topladı.
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Yorumlar

Halil

Türk gençliği uyumuyor.Aferim.

değişik yorum

oy oranı gittikce artıyor galiba tayyip erdoğan lehine .hdpnin taktiği milletvekilliğinde kendine cumhurbaşkanlığında kılıcdaroğluna
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )

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