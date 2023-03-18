Sosyal medyayı sallayan Kılıçdaroğlu yorumu! "Ben PKK'lı mıyım?.."

Türkiye bugüne kadarki en kritik seçimlerine hazırlanıyor. Cumhur İttifakı çatısı altında milli oluşumlar birleşirken, ABD'nin açıktan desteklediği millet ittifakına terör örgütü PKK da açıktan destek veriyor.

Erdoğan iktidarına son vermek için her türlü memleket düşmanının destek verdiği millet ittifakına sokakta da tepkiler giderek artıyor.

Son olarak bir sokak röportajında gencin kendisine yönlendirilen soruya verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

"Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna "Erdoğan" cevabını veren genç, "Neden?" diye sorulması üzerine, "Ben PKK'lı mıyım Kılıçdaroğlu'na oy vereyim?" dedi.

Bu cevap büyük beğeni topladı.

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