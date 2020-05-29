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Sosyal medyayı salladı! Bakan Berat Albayrak büyüdüğü 'sosyete' köyünü paylaştı

Sülalesi devletten geçinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'sosyete damat' diyerek hedef aldığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüdüğü 'sosyete' köyünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 01:41:00 -
Sosyal medyayı salladı! Bakan Berat Albayrak büyüdüğü 'sosyete' köyünü paylaştı

Sülalesi devletten geçinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'sosyete damat' diyerek hedef aldığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüdüğü 'sosyete' köyünden çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Bakan Albayrak, büyüdüğü köyden bir fotoğrafını paylaşarak "Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun..." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o tweeti:


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