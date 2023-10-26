Sosyal medyayı ikiye bölen video! Sınıf annesi ilkokul öğrencisiyle tartıştı

Bir ilkokulda sınıf annesi olan bir kadının öğrenci ile tartışması sosyal medyada gündem oldu. Tv100'den Elif Altın'ın haberine göre, TikTok’ta ‘denizomer61’ adlı kullanıcının paylaştığı bu videonun kimin tarafından çekildiği bilinmiyor. Ancak paylaşılan videoda küçük çocuğun yüzü apaçık görünürken sınıf annesinin ise yüzü görünmüyor.

"SANKİ DÜNYANIN AĞASI"

Sınıf ortamında yapılan bu video kayıtta, sınıf annesinin öğrenci ile sanki bir yetişkinle tartışıyormuş gibi sözler sarf etmesi tepkilere neden oldu. Videoda sınıf annesinin çocuğa “Senin böyle konuşmanı kim sağlıyor?" dediği görülüyor. Bu soruya sinirlenen çocuk, "Sana ne" karşılığını veriyor. Kadın, "Ben buranın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" derken çocuk şu sözlerle karşılık veriyor: "Bana ne Allah Allah. Bir sınıf annesi sanki dünyanın ağası. Yok öyle bir şey be. Öyle herkes ağa, kaymakam, başkan olabilseydi, olurdu."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Birçok kullanıcı çocuğun yaptığını 'saygısızlık' olarak yorumlarken bazı kullanıcılar 'sınıf annelerinin' ne iş yaptığını, yetkinlikleri olmamalarına rağmen öğrencilerle bu kadar yakın temas kurmamaları gerektiğine dikkati çekti.



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