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Sosyal Medya Sosyal medyayı ikiye bölen video! Sınıf annesi ilkokul öğrencisiyle tartıştı
Sosyal Medya

Sosyal medyayı ikiye bölen video! Sınıf annesi ilkokul öğrencisiyle tartıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 13:23:00 -

Bir ilkokulda "Sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği anlar gündem olmuştu. Velinin küçük çocukla, bir yetişkinle tartışır gibi konuşması ve velinin yüzü görünmezken küçük çocuğun yüzünün paylaşılması sosyal medyayı ikiye öldü.

Bir ilkokulda sınıf annesi olan bir kadının öğrenci ile tartışması sosyal medyada gündem oldu. Tv100'den Elif Altın'ın haberine göre, TikTok’ta ‘denizomer61’ adlı kullanıcının paylaştığı bu videonun kimin tarafından çekildiği bilinmiyor. Ancak paylaşılan videoda küçük çocuğun yüzü apaçık görünürken sınıf annesinin ise yüzü görünmüyor.

"SANKİ DÜNYANIN AĞASI"

Sınıf ortamında yapılan bu video kayıtta, sınıf annesinin öğrenci ile sanki bir yetişkinle tartışıyormuş gibi sözler sarf etmesi tepkilere neden oldu. Videoda sınıf annesinin çocuğa “Senin böyle konuşmanı kim sağlıyor?" dediği görülüyor. Bu soruya sinirlenen çocuk, "Sana ne" karşılığını veriyor. Kadın, "Ben buranın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" derken çocuk şu sözlerle karşılık veriyor: "Bana ne Allah Allah. Bir sınıf annesi sanki dünyanın ağası. Yok öyle bir şey be. Öyle herkes ağa, kaymakam, başkan olabilseydi, olurdu."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Birçok kullanıcı çocuğun yaptığını 'saygısızlık' olarak yorumlarken bazı kullanıcılar 'sınıf annelerinin' ne iş yaptığını, yetkinlikleri olmamalarına rağmen öğrencilerle bu kadar yakın temas kurmamaları gerektiğine dikkati çekti.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4
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Yorumlar

Ahmet

Hocam ayakkabıdan kastı nedir ? başkası da başka bir ismin bunu söylediğini söylüyor. Hayır ayakkabı ile tartışmak diye bir durumu çözemiyorum !

Eyüp

İlkokul öğrencisi böyleyse ortaokulu liseyi hiç düşünemiyorum...nereye gidiyor bu ülke...ne kadar terbiyesiz...alo 147...cimer...buyurun sonuç bu...
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