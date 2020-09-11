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Medya Sosyal medyayı duygulandıran paylaşım! Haluk Levent sözünü tuttu
Medya

Sosyal medyayı duygulandıran paylaşım! Haluk Levent sözünü tuttu

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Türkiye’nin kanserle mücadelesinde tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay için anıt mezar sözünü tuttu. Levent, konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:16:00 -
Sosyal medyayı duygulandıran paylaşım! Haluk Levent sözünü tuttu

20 yaşındaki Neslican Tay, Türkiye'de, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor. Neslican Tay, geçen sene hayatını kaybetti.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent duygusal paylaşımlarda bulunarak Tay için verdiği anıt mezar sözünü tuttu.

Neslican’ın ölümü sonrası Bandırma konserini iptal etmeyen Haluk Levent, konser gelirlerinin anıt mezar yapımına bağışlanacağını açıklamıştı.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy devreye girerek, Haluk Levent’e Marmara mermeri kullanmak istediklerini ileterek anıt mezar yapım işinde gönüllü olan heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül ile çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Neslican Tay'ın zor günlerinde yanında olan Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Neslican Tay için anıt mezar sözümüz vardı. Anıt Mezar yapıldı. Eylül'ün sonunda Marmara Adalar Belediye Başkanı sayın Süleyman Aksoy, heykeltraşlarımız Hakan - Özlem Şengönül ve Neslican'ın ailesi ile birlikte Rize'de olacağız" dedi.

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