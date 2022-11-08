Sosyal medyayı çalkalayan sorun! İphone 14 Pro kullanıcıları dikkat

iPhone 14 Pro sahiplerinden gelen ve akıllı telefonun şarjdayken elektrik ilettiğini iddia eden şikayetler sosyal medyada gündem oldu.

İPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana, birçok tüketici satın aldıkları cep telefonlarının bazı uygulamalardaki cep telefonu lensinin şiddetle sallanması, şarj yeniden başlatma, tam gücün açılamaması gibi farklı derecelerde sorunlara sahip olduğunu söyledi, ancak neyse ki, Apple'ın sistem güncellemesinde bazı sorunlar giderildi.

Bununla birlikte, son zamanlarda bazı kullanıcılar cep telefonlarının şarj sızıntısı sorunu olduğunu bildirmiştir.

Kullanıcılar, akıllı telefonu şarj olurken kullandıklarında hoş olmayan bir durum fark ettiklerini söyleyerek ellerinde uyuşma olduğundan belirtiryorlar. Bazı kullanıcılar, iPhone 14 Pro'nun elektriği ilettiğini düşünerek kontrol kalemiyle test ettiler. Sonuç, akıllı telefonun gövdesinin, şarj olurken elektriği ilettiğini gösteriyor.

Apple, sorunu cihazdaki bir tasarım hatası olarak değerlendirmeyi reddetti ve müşteri hizmetleri temsilcisi akıllı telefonda düşük voltaj bulunduğuna dikkat çekerek bunun insanlara zarar vermeyeceğini söyledi.