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Gündem Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme
Gündem

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-12-09 16:51:00 -
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme

Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapan 43 yaşındaki F.H. isimli kadın Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapan 43 yaşındaki F.H. isimli kadın Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, F.H. isimli kadının müstehcen paylaşımlar yaptığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kadının Gölcük'te yaşadığını tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, F.H.'yi gözaltına aldı.

 
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