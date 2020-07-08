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Gündem

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yeşim Salkım'dan skandal sözler

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile büyük tepki çekti. Maske üreticilerine hakaretler yağdıran Salkım, "Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık.” ifadelerini kullandı. Salkımın sözleri sonrası sosyal medyada #TerbiyesizYeşimSalkım başlığı kısa sürede üst sıralara tırmandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:36:00 -

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maske üreticilerine hakaret etti. Herkesin maske üretim işine girdiğini söyleyen Salkım, dolandırıcılık suçlaması yaptı.

Yeşim Salkım söz konusu videoda "İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık" dedi. Salkım'ın kullandığı skandal sözler ise büyük tepki çekti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada Salkım'ın sözlerine tepki gelirken, #TerbiyesizYeşimSalkım başlığı kısa sürede trend listesinde üst sıralara tırmandı.

Mehmetçiğe klavye delikanlısı demişti

Barış Pınarı Harekatı döneminde ''Savaşa hayır'' sözleriyle tepki çeken Salkım, kendisiyle bu konuda tartışan bir kişiye ''klavye delikanlısı'' demiş, o kişinin ise operasyon bölgesinden yeni dönen bir Mehmetçik olduğu ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

Nihal

Bu hala yaşıyormu gündeme gelmek için ne yaptığını şaşırmış bir zavallı kart kadın
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Hikmet

Ee rant işin içine girince insanoglu degişiyor güzelim bir dönemde mankenlik oyunculuk paparazzi olmak en büyük ranttı o günlerde de sizler bir yerlerinizi açarak rant elde etmiştiniz bu rant sadece size özelmiki bu kadar Kudurdun.
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