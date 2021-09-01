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Yaşam Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğu ip bağlayıp gezdirdi
Yaşam

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğu ip bağlayıp gezdirdi

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadının yanındaki çocuğa ip bağlayarak gezdirmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 17:43:00 - 2021-09-01 17:50:48

Küçükçekmece'de bir kadın çocuğun beline ip bağlayarak gezdirmesi tepkiye neden oldu. Olayı görüntüleyen Talha Çetin, "İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Sosyal medyaya attım, ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

Beline bağladığı iple gezdirdi

Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Talha Çetin, isimli kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

"Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı"

Görüntüyü çeken ve paylaşan Talha Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

 

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