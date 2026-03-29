Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste
CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında başkent Ankara'da bir otel odasında bir kadınla birlikte gözaltına alındı. Olay sonrası sosyal medyada CHP için şarkı bile yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özkan Yalım hakkında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma çerçevesinde Yalım’ın Ankara’da bir otelde gözaltına alındığı belirtildi.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI
Gelişmenin ardından sosyal medya platformlarında konu kısa sürede gündem haline geldi.
Kullanıcılar tarafından farklı içerikler paylaşılırken, bazı paylaşımlarda yapay zeka kullanılarak hazırlanan müzik ve video içeriklerinin de yer aldığı görüldü.
Olay sosyal medyada büyük dikkat çekerken, bazıları CHP'ye şarkı bile yazdı. Yapay zeka ile hazırlanan şarkıda ağır ifadeler yer aldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel de paylaşılan videoda yer aldı.
