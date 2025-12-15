Sosyal medyaya damga vuran video! Erdoğan’ın icraatlarını eleştirmek isterken rezil oldular

Açık alana tünel yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eleştiriler, projenin teknik gerekliliği ortaya konulunca boşa düştü.

Uçakların güvenli şekilde iniş yapabilmesi ve taksi yollarının kesintisiz sağlanması için pist altından geçirilen tünelin zorunlu olduğu net biçimde anlatılırken, Mustafa Sarıgül’ün “açık havaya tünel” sözleri bilgi eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, pistin hem kapasiteyi artırdığını hem de havalimanının yükünü rahatlattığını vurguluyor.