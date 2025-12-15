Sosyal medyaya damga vuran video! Erdoğan’ın icraatlarını eleştirmek isterken rezil oldular
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan yeni pist çalışmaları üzerinden hükümeti hedef almaya çalışanlar yine sınıfta kaldı.
Açık alana tünel yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eleştiriler, projenin teknik gerekliliği ortaya konulunca boşa düştü.
Uçakların güvenli şekilde iniş yapabilmesi ve taksi yollarının kesintisiz sağlanması için pist altından geçirilen tünelin zorunlu olduğu net biçimde anlatılırken, Mustafa Sarıgül’ün “açık havaya tünel” sözleri bilgi eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Uzmanlar, pistin hem kapasiteyi artırdığını hem de havalimanının yükünü rahatlattığını vurguluyor.
Yapılan bu video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
