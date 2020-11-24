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Siyaset Sosyal medyaya bizzat sordu! Melih Gökçek’ten flaş Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Sosyal medyaya bizzat sordu! Melih Gökçek’ten flaş Bülent Arınç açıklaması

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:36:00 - 2020-11-24 17:46:59

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan (YİK) istifasının yeterli olmadığını söyledi.  

Katıldığı bir televizyon programında halen cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala ile HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini eleştirmesinin ardından Arınç, YİK üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Arınç'ın ayrılma talebini kabul ettiği duyuruldu.

Melih Gökçek sosyal medya hesabından Bülent Arınç’ın istifasına ilişkin açıklama yaptı:

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