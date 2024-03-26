Sosyal medyaya adeta damga vurdu ‘Öldüğümüzde Ömer Halisdemir bizi karşılayıp sorsa…’

Sosyal medya platformu X üzerinde paylaşılan bu video en çok izlenenler arasına girdi. Bir esnafın ülkeyi özetlediği bu video seçim öncesi oy vermeye giderken nelerden vazgeçtiğimizi gösterir oldu. İşte o video…

Mahşer günü 15 temmuz şehitlerinden Halil Kantarcı’yla Ömer Halisdemir bizi karşılasa, ‘bizden sonra ne oldu?’ diye sorsa, ‘Reis ölümüne dedi, sokaklara döküldük vatanı milleti bu şerefsizlere bırakmadık.’, ‘-ee, başka?’ –‘valla ümmetin 30 yıllık bir namus davası vardı Karabağ… Reis oraya da el attı, Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturdu. Valla bir taraftan ordumuz Akdeniz’i hallaç pamuğu gibi atıyor, bir taraftan Kuzey Irak’ta bir taraftan Kuzey Suriye’de…” bunları anlatan esnaf abimiz cümlelerini bitirken, son sözleri ile ülkemizin kanayan yarasını böyle özetledi.

Oy vermeye giderken bunları da düşünmek lazım

‘Bunca şey olurken bir de patates 15 lira olunca biz Reis’e oy vermeyi bıraktık, bir de soğan 20 lira olunca AK Parti’nin peşinden gitmeyi bıraktık dersek, Ömer Halisdemir ile Halil Kantarcı ne der? Çıkıp da yazıklar olsun biz birer dul kadın, 3’er tane yetim çocuk bıraktık siz davanızı satasınız diye mi? O vermeye giderken bunları da düşünmek lazım