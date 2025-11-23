  • İSTANBUL
Gündem Sağlık Bakanı Memişoğlu resmi rakamları açıkladı: Yurt dışına giden 249 hekim bu yıl Türkiye'ye döndü
Sağlık Bakanı Memişoğlu resmi rakamları açıkladı: Yurt dışına giden 249 hekim bu yıl Türkiye'ye döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "233 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412'dir. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249'u 2025 yılında ülkemize dönerek sağlık sistemimize katılmıştır.” dedi.

Türkiye’de okuyup, yurt dışına giden doktorlarımız yeniden ülkelerine geri dönmeye başladı.  Bu konu ile ilgili resmi rakamları da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Yurt dışına giden hekimlerle ilgili bir soru üzerine Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 233 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412'dir. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249'u 2025 yılında ülkemize dönerek sağlık sistemimize katılmıştır. 2024'te 15 bin 382 hekimimiz, tıp fakültelerimizden mezun olmuştur."

Görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları kabul edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Gidenlerden sadece 2025 yılını vermiş, gelenlerden tüm yılların toplamını vermiş. Yine de gelenlerin toplamı bir yılda giden kadar etmemiş. Yani insan utanır bunu açıklarken.

Gidenler Dönmez

Bu ülkeden gitmek imkanı olup gitmeyenler sorunludur. İmkanım olsa bir gün durmam bu sığırların arasında
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
