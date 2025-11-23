Yolsuzluk bataklığındaki CHP’de iç savaş! Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek mesajı: Artık kimse konforlu alan bulamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediyelerinde yaşanan sayısız yolsuzluk, hırsızlık ve kamu zararı iddiaları nedeniyle siyasi tarihindeki en derin krizi yaşarken, parti içindeki kirli hesaplaşma da resmen başladı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, rüşvet ve yolsuzluk çarkının müteahhitleriyle anılan partinin "derhal arınması" gerektiği yönündeki sert uyarısına, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan eski yönetici Gürsel Tekin'den tam destek geldi. Tekin, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, partisinin "iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulması" gerektiğini belirterek, mevcut örgütlenmeyi hedef aldı. Tekin’in, "Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir," çıkışının ardından gelen "Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak," sözleri, CHP yönetimindeki kirli düzenin temizlenmesi için isyan bayrağının açıldığını gösterdi.

Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

"Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum" ifadelerini kullanan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir. Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir: CHP’nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek. Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir.

Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak.

CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.