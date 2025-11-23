  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset Yolsuzluk bataklığındaki CHP’de iç savaş! Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek mesajı: Artık kimse konforlu alan bulamayacak
Siyaset

Yolsuzluk bataklığındaki CHP’de iç savaş! Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek mesajı: Artık kimse konforlu alan bulamayacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolsuzluk bataklığındaki CHP’de iç savaş! Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek mesajı: Artık kimse konforlu alan bulamayacak

Yolsuzluk, hırsızlık, kara para aklama ve usulsüzlük gibi sayısız skandalın çemberinde bulunan CHP’de iç çatışmalar alev aldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "yolsuzluklarla anılamaz, derhal arınmalı" çıkışına, kayyum olarak atanan eski yönetici Gürsel Tekin’den destek geldi. Tekin, parti içindeki kirli yapılanmaları hedef alarak, "Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak," sözleriyle mevcut yönetime karşı açık savaş ilan etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediyelerinde yaşanan sayısız yolsuzluk, hırsızlık ve kamu zararı iddiaları nedeniyle siyasi tarihindeki en derin krizi yaşarken, parti içindeki kirli hesaplaşma da resmen başladı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, rüşvet ve yolsuzluk çarkının müteahhitleriyle anılan partinin "derhal arınması" gerektiği yönündeki sert uyarısına, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan eski yönetici Gürsel Tekin'den tam destek geldi. Tekin, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, partisinin "iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulması" gerektiğini belirterek, mevcut örgütlenmeyi hedef aldı. Tekin’in, "Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir," çıkışının ardından gelen "Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak," sözleri, CHP yönetimindeki kirli düzenin temizlenmesi için isyan bayrağının açıldığını gösterdi.

Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

"Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum" ifadelerini kullanan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir. Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir: CHP’nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek. Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir.

Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak.

CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti
Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

Siyaset

Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

İddialar Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirdi! ‘Tümüyle palavra’ O da kabullendi
İddialar Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirdi! ‘Tümüyle palavra’ O da kabullendi

Gündem

İddialar Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirdi! ‘Tümüyle palavra’ O da kabullendi

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!
CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Gündem

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur
Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Gündem

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Gündem

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu
Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Gündem

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!
Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!

Gündem

Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!

Hedefleri şimdi de CHP’li Ersin Arıoğlu! Kılıçdaroğlu taziyesine gitti, sözcü şirketine vurdu
Hedefleri şimdi de CHP’li Ersin Arıoğlu! Kılıçdaroğlu taziyesine gitti, sözcü şirketine vurdu

Siyaset

Hedefleri şimdi de CHP’li Ersin Arıoğlu! Kılıçdaroğlu taziyesine gitti, sözcü şirketine vurdu

CHP, Gürsel Tekin’i AYM’ye şikayet ediyor
CHP, Gürsel Tekin’i AYM’ye şikayet ediyor

Gündem

CHP, Gürsel Tekin’i AYM’ye şikayet ediyor

CHP’de Gürsel Tekin’e selam veren yanıyor! İl binasına giden üye için ihraç talebi
CHP’de Gürsel Tekin’e selam veren yanıyor! İl binasına giden üye için ihraç talebi

Gündem

CHP’de Gürsel Tekin’e selam veren yanıyor! İl binasına giden üye için ihraç talebi

Mahkeme kararını verdi! Gürsel Tekin göreve devam edecek
Mahkeme kararını verdi! Gürsel Tekin göreve devam edecek

Gündem

Mahkeme kararını verdi! Gürsel Tekin göreve devam edecek

Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!
Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!

Gündem

Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!

"İddianameyi Gördü, İkna Oldu: Kılıçdaroğlu’ndan Kurultay Öncesi İmamoğlu’na ‘Yolsuzluk’ Resti!"
“İddianameyi Gördü, İkna Oldu: Kılıçdaroğlu’ndan Kurultay Öncesi İmamoğlu’na ‘Yolsuzluk’ Resti!”

Gündem

“İddianameyi Gördü, İkna Oldu: Kılıçdaroğlu’ndan Kurultay Öncesi İmamoğlu’na ‘Yolsuzluk’ Resti!”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kürt faşistler ermeni seviciler kirli ellerinizi CHP den çekin

CHP Türk partisidir. Kürt ermeni pkk partisi olmayacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23