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Aktüel Sosyal medyanın konuştuğu fenomen 'mutant güvercin' gündem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi
Aktüel

Sosyal medyanın konuştuğu fenomen 'mutant güvercin' gündem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-21 00:20:00 - 2023-06-21 00:27:54
Sosyal medyanın konuştuğu fenomen 'mutant güvercin' gündem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

İlk olarak Sosyal medyada aracı olan TikTok'ta paylaşılan Pouter cinsi güvercinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüdeki tavır ve yayınlanan videolar milyonlarca etkileşim aldı. Büyük ilgi çekti. Son günlerde ise bir fenomen olan Pouter cinsi İngiliz güvercini olan mutant güvercin gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada trendler ve ilgi alanları sık sık değişiyor.

Son günlerde ise bir fenomen daha var: 'Mutant güvercin'.

İlk olarak bir TikTok hesabından yayınlanan video ile kullanıcıların tanıştığı Pouter cinsi İngiliz güvercini, sosyal medyanın gündeminde.

İngiliz güvercini gündem oldu
İngiltere'de çekildiği tahmin edilen görüntülerde, ülkede yaygınca evcilleştirilen ve beslenen bir Pouter görünüyor.

Güvercini popüler yapan ise görünümü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Mutant güvercinin heybetli yapısı

Dehşete düşüren mutant güvercin videosu viral oldu - Gündem - Son Dakka Haber

Normalde de uzun bacaklı ve heybetli görünen türe mensup bu hayvan, emsallerinden birkaç santim daha uzun ve göğsü normale nazaran daha dik ve yüksek...

Bu durum güvercine sosyal medyada "mutant" denmesine neden oldu
İlginç görüntüsü ile TikTok'tan sonra, Twitter ve Instagram hesaplarında da yayılan görüntü sadece TikTok'ta ilk kez yayınlandıktan sonra 18 milyondan fazla izlenme, 42 bin yorum ve 1,6 milyon beğeni aldı.

Mutant güvercin daha ne kadar gündemde kalacak

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