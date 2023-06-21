Sosyal medyanın konuştuğu fenomen 'mutant güvercin' gündem oldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medyada trendler ve ilgi alanları sık sık değişiyor.

Son günlerde ise bir fenomen daha var: 'Mutant güvercin'.

İlk olarak bir TikTok hesabından yayınlanan video ile kullanıcıların tanıştığı Pouter cinsi İngiliz güvercini, sosyal medyanın gündeminde.

İngiliz güvercini gündem oldu

İngiltere'de çekildiği tahmin edilen görüntülerde, ülkede yaygınca evcilleştirilen ve beslenen bir Pouter görünüyor.

Güvercini popüler yapan ise görünümü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mutant güvercinin heybetli yapısı

Normalde de uzun bacaklı ve heybetli görünen türe mensup bu hayvan, emsallerinden birkaç santim daha uzun ve göğsü normale nazaran daha dik ve yüksek...

Bu durum güvercine sosyal medyada "mutant" denmesine neden oldu

İlginç görüntüsü ile TikTok'tan sonra, Twitter ve Instagram hesaplarında da yayılan görüntü sadece TikTok'ta ilk kez yayınlandıktan sonra 18 milyondan fazla izlenme, 42 bin yorum ve 1,6 milyon beğeni aldı.

Mutant güvercin daha ne kadar gündemde kalacak