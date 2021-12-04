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Gündem Sosyal medyanın konuştuğu çoban! Bir an olsun bırakmadı
Gündem

Sosyal medyanın konuştuğu çoban! Bir an olsun bırakmadı

Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonetin dereye uçtuğu kazada ağır yaralanan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Sopa ile aşağıdakileri yukarı çekmek isteyen polisin ayağından tutan küçük çobanın yardım etmeye çalıştığı anlar objektiflere böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:04:00 -
Sosyal medyanın konuştuğu çoban! Bir an olsun bırakmadı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü Virajlar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Ankara’ya giden Mehmet Akgül (38) idaresindeki 06 VF 5021 plakalı Isızu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp, dereye uçtu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada ağır yaralanan sürücünün dereden çıkartılması için seferber oldu. 13 kişi, yaralı sürücüyü dereden çıkartmak için birbirlerine tutunarak dakikalarca çaba sarf etti. Sopa ile yukarıdan destek veren trafik polisinin ayağından tutan küçük bir çobanın kurtarma çalışmasına yardım ettiği anlar objektiflere yansıdı.

Hastaneye kaldırıldı

Uzun uğraş sonucu dereden çıkartılan sürücü Akgül, sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahalenin ardından da Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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