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Medya

Sosyal medyanın diline düştü! Canlı yayında Veyis Ateş’i çıldırtan anlar

Sunucu Veyis Ateş’in canlı yayında sinek ile imtihanı sosyal medyanın gündemine otururdu. Ateş'in sinekle mücadelesi akıllara Türk sinemasının karakteri Badi Ekrem’i getirdi.

2020-04-23 15:25:00 - 2020-04-23 15:36:28

Sunucu Veyis Ateş’in canlı yayında sinek ile mücadele etmek zorunda kaldı. Sineğe tepkisini, “Yolunu şaşırmış bir sinek, dakikalardır benimle, saçlarımla ve kağıtla uğraşıyor” diyerek gösteren Ateş daha sonra elindeki kağıtla sineği kovaladı. Ateş, bir türlü yakasını bırakmayan sineği “hadi güle güle” diyerek uğurladı.

Ateş’in rahat tavırlarını sosyal medya kullanıcıları, Hababam Sınıfı’ndaki “Badi Ekrem” karakterine benzetti ve Ateş’in videosunu “Badi Ekrem”in hareketleriyle birleştirip yayınladı.

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Yorumlar

nusri

Ama ... ateşe karşı ilgisi olur hep, ondandır..
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m.Cantürk

Veyis kardeş sen işini biliyon... 
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