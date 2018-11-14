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Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum' diye haykırmıştı... Yaşam savaşını kaybetti

Sosyal medyada paylaştığı videoyla yaşamak istediğini haykıran İzmirli Gizem Kılıç'tan acı haber geldi. Organ nakli beklerken vefat eden Kılıç'ın, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi organ nakli beklerken vefat eden bir arkadaşı ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum' diye haykırmıştı... Yaşam savaşını kaybetti

İzmirli 20 yaşındaki Gizem Kılıç'ın 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gördü ve 2010 yılında kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu. Kılıç, 2014 yılında ikinci kez yapılan ince bağırsak nakliyle yeniden hayata tutundu. Bir süre sonra ikinci kez nakledilen organın görevini yapmaması üzerinde Gizem Kılıç'a üçüncü kez ince bağırsak nakli olması gerektiği söylendi. 14 ay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Kılıç, sosyal medyadan yayınladığı video ile yaşamak istediğini haykırmıştı.

Hastane odasında açıktan üniversite eğitimine de devam eden Gizem Kılıç çektiği videoda, “Yılmıyorum, yaşamak için direniyorum. Hatta yattığım yerde eğitimime devam etmek için açık öğretimden okumaya devam ediyorum. Ama her geçen gün şansım azalıyor. Her geçen gün benim aleyhime işliyor” demişti. Videosu sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım yağmuruna tutulurken, Gizem'den bugün acı haber geldi. Arkadaşları, Gizem'in öldüğünü duyurdu. Gizem'in hayata tutunması için üçüncü kez ince bağırsak nakli olması gerekiyordu. Öte yandan, Gizem Kılıç'ın, kendisi gibi organ nakli beklerken hayatını kaybeden bir arkadaşı için 2 Kasım tarihinde, "Birimiz daha gitti. Konuştuğum, şakalaştığım, 'iyileşince' diye başlayan cümleler kurduğum birini daha kaybettim. Mekanın cennet olsun güzel insan" yazdığı ortaya çıktı.

"Her geçen gün benim aleyhime işliyor" demişti

Yaklaşık 9 senedir organ nakli hastası olduğunu belirten Gizem Kılıç, videoda şöyle konuşmuştu:

"Daha önce iki kez ince bağırsak nakli oldum. Geçen sene eylül ayından bu yana İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakli bölümünde tedavi görüyorum. Bundan kısa bir süre önce doktorlarım, üçüncü kez ince bağırsak nakli olmam gerektiğini ve daha önce nakledilen organın artık işe yaramadığını söyledi. Türkiye’de iki kez ince bağırsak nakli olup hayatta kalan tek insan ben iken, dünya üzerinde üçüncü kez ince bağırsak nakli olmuş bizim bildiğimiz kadarıyla kimse yok. Yani bu nakil aslında çok riskli ve daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir olay. Ben tüm bunlara rağmen, fiziksel ve ruhsal acılara rağmen hiçbir zaman pes etmedim. Yılmıyorum, yaşamak için direniyorum. Hatta yattığım yerde eğitimime devam etmek için açık öğretimden okumaya devam ediyorum. Ama her geçen gün şansım azalıyor. Her geçen gün benim aleyhime işliyor. Türkiye’de ince bağırsak nakli yapan tek merkez hastanesinde yatmama rağmen, bir günde onlarca beyin ölümü gerçekleşmesine rağmen, ince bağırsak bağışlanmıyor. İnce bağırsak kadavrası bulamıyoruz. Yani bireyin karaciğer ve böbrek gibi organları bağışlanıyor, gerekli olan hastalara ulaştırılıyor, tedavisi yapılıyor ama ince bağırsak bağışlanmıyor. Bunun sebebi nedir? İnce bağırsak naklinin ülkemizde yapıldığının bilinmemesi mi, yoksa gerçekten ince bağırsağın bağışlanmaması mı, ya da organ nakli koordinatörlerinin işlerini gereğince yapmaması mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyorum. Ben ve benim gibi onlarcası hayata tutunmak için hastane odasında beklerken, böyle prosedürle ilgili sebepler ya da insanların üstüne düşen görevi yapmamasından kaynaklı sebeplerden dolayı bizim canımıza kast ediliyor. Türk toplumunu ben ve benim gibilere umut olmak, hayat olmak için organ bağışına davet ediyorum. Ben yaşama hakkımı istiyorum. Lütfen sesimize ses verin. Bize destek olun. Organlarınızı bağışlayın ve bizim hayata tutunmamıza yardımcı olun.”

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
  1. İzmir
  2. Gizem Kılıç
  3. Organ nakli beklerken öldü
  4. üzücü olay

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