Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Terörsüz Türkiye” hedefinin sıradan bir tartışma başlığı olmadığını vurguladı. Yıldız, bu sürecin polemiklere kapalı, geciktirilemez ve devletin bekasını ilgilendiren hayati bir mesele olduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır. Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, milletimiz hayrına dönüştürme, tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez. 'Terörsüz Türkiye' hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir" ifadelerini kullandı. (DHA)
