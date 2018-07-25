Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Hatay Arsuz'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı tutuklandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33
İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Türk asıllı Alman vatandaşı Dennis E'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
YORUM YAZ