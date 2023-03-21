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Siyaset Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna böyle cevap verdi
Siyaset

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna böyle cevap verdi

Sosyal medyada bir sokak röportajında konuşan yaşlı kadın, "'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna, "Aç da ölsek Erdoğan" diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 23:11:00 - 2023-03-21 23:24:21

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için gün sayarken, siyasi arenada hareketlilik her geçen gün artıyor.

Topyekün Erdoğan düşmanlığında buluşan muhalefetin sarıldığı dallardan birisi de pandemi sonrası küresel çapta yaşanan ekonomik krizken, sokaktaki vatandaş yine de liderinden vazgeçmiyor.

Sosyal medyada viral olan bir röportajda, yaşı gereği koalisyon hükümetlerine şahitlik eden bir kadın, "'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna, "Aç da ölsek Erdoğan" diye cevap verdi.

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