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Sosyal Medya Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Bu vatan çarşaflı annelerimizle sarıklı hocalarımızla kazanıldı'
Sosyal Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Bu vatan çarşaflı annelerimizle sarıklı hocalarımızla kazanıldı'

Yeniakit Publisher
2023-05-24 01:24:00 - 2023-05-24 01:39:41

28 Mayıs seçimi öncesinde TRT arşivinde yer alan Kurtuluş Savaşı yıllarından bir video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, Fransızların Gaziantep'te çarşaflı bir kadının çocuğunu katlettiği ve kadının çarşafını zorla açtığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoya, "İslam'a 'Ortaçağ zihniyeti' diyenlere, dün Müslümanları 'Yallah Arabistan'a' diye kovanlara oy veren Müslümanlar hem utanıp hem uyanırlar mı?" yorumları yapıldı.

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