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Siyaset Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Ben Kemal geliyorum yolda kaldım'
Siyaset

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Ben Kemal geliyorum yolda kaldım'

Yeniakit Publisher
2023-05-16 22:55:00 -
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Ben Kemal geliyorum yolda kaldım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti, sosyal medyada alay konusu oldu.

Kendisine "13. Cumhurbaşkanım" diye hitap edilmesi ile rüzgara kapılıp cumhurbaşkanı edalarıyla bir ayı aşkın süre geçiren Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında topyekün birleştiği muhalefete karşın yine mağlubiyet yaşadı.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı "Ben Kemal geliyorum" sloganı yaşadığı mağlubiyetten sonra alay konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan, 'Ben Kemal geliyorum yolda kaldım' paylaşımı günün en çok paylaşılanları arasında girdi.

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