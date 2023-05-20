Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Arap vatandaşlara adi küfürler savuran gence tepki yağdı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açtığı ırkçılık yolunda ilerleyen bir gencin Arap kökenli vatandaşlar için söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
Bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan gencin sözleri, izleyenleri kendisi adına insanlıktan utandırdı.
Arap kökenli vatandaşlara ağır hakaretler savuran gence tepki yağdı.
Ekonomi
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