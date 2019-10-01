Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
Iğdır’da kaçak şekilde avladığı kekliklerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan kişiye 4 bin 766 lira ceza kesildi.01 Ekim 2019 Salı 11:05
Iğdır'da yasa dışı avlanıp sosyal medyadan fotoğraf paylaşan kişiye 4 bin 766 lira para cezası verildi.
Karakoyunlu ilçesinde C.Y, kanunlara aykırı şekilde avladığı kekliklerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirilmesi üzerine Iğdır DKMP ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen C.Y'ye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 4 bin 766 lira para cezası verildi.
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