  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...
Yerel

Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüse yakalanan Kerim Şişman adlı vatandaş, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 14:23:00 - 2021-04-15 14:35:03
Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Güzlek Mahallesi’nde yaşayan Kerim Şişman (46), rahatsızlanınca durumundan şüphelenerek koronavirüs testi yaptırdı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart’ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olan Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin
Gündem

Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, piknik masalarını yakanlara sert tepki gösterdi.

Bölgede gerilim tırmandı! Patriotları vurdular
Dünya

Bölgede gerilim tırmandı! Patriotları vurdular

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde yer alan Patriot hava savunma sistemlerini vurdu.
Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’
Gündem

Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay