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Aktüel

Sosyal medyadan görüntülerini paylaşan magandalar yakalandı

Adıyaman’da, motosiklet üzerinden havaya rastgele ateş açan yaşı küçük magandalar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:24:56 -
Sosyal medyadan görüntülerini paylaşan magandalar yakalandı

Adıyaman’da, motosiklet üzerinden havaya rastgele ateş açan yaşı küçük magandalar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ mesire alanı yolunda seyir halindeki motosikletin üzerinden havaya rastgele tabancayla ateş açan yaşı küçük iki kişi, yaptıkları magandalığı videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Videodan her iki şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, şahısları kısa süre içerisinde yakaladı. Şahıslar ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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