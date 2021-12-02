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Ekonomi Sosyal medyadan duyurdu! Sigaraya zam
Ekonomi

Sosyal medyadan duyurdu! Sigaraya zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 2 Türk lirası zam geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:42:00 -
Sosyal medyadan duyurdu! Sigaraya zam

Yeni sigara fiyatlarını açıklayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ‘’maliyet ve kur farkı’’ nedeniyle bir sigara grubuna 2 TL zam yapıldığını açıkladı. Zam kararının ardından 14 TL olarak satılan sigaranın fiyatı 16 TL’ye yükseldi.

Kur farkı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 Türk lirası olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.

Zam kararının ardından 14 Türk lirasına satılan sigaranın fiyatı 16 Türk lirasına çıktı.

Yılbaşında da ÖTV zammı gelecek

Aybaş ayrıca, yaptığı diğer paylaşımda "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" ifadelerini kullandı.

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