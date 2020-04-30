Sosyal medyadan darbe tehditlerine 'Soylu' cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditleri büyük tepki çekmeye devam ediyor.

Skandal tehditlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çarpıcı sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Soylu bir televizyon programında, FETÖ'nün 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net. Bize bir daha o fırsatı verirler mi bilmiyorum. Yani şu, bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz."