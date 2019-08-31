0553 313 94 23

Sosyal medyadan bir araya geldiler, kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto ettiler

Amasya’da bir grup kadın sosyal medyadan bir araya gelerek, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto ettiler.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:55
Sosyal medyadan bir araya geldiler, kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto ettiler

Amasya’da bir grup kadın sosyal medyadan bir araya gelerek, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto ettiler.


İstasyon Köprüsü’nden başlayan protesto yürüyüşü, Çelebi Mehmet Meydanı’nda son buldu. Yoldan geçen vatandaşlar da arabalarıyla korna çalarak kadınlara destek verdi. Yürüyüş sırasında kadınlar sloganlar atarak, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto ettiler.


Çelebi Mehmet Meydanı’nda grup adına bir açıklama yapan Serap Saygılı, “İnternete düşen bir video doğrultusunda arkadaşımın sayfasına ilettim hemen, böyle bir yürüyüş yapmak istiyorum. Bana destek olur musunuz gibisinden. Hemen paylaşım yaptıktan sonra güzel bir kitle yakaladık. O kitle ile birlikte valilikten, belediyeden izin kağıtlarımı aldım, anons için dilekçeler yazdım. Birçok insan destek oldu. Konuşulacak, söylenecek çok şey var aslında. Son olsun dediğimizde daha çok çoğalıyorlar, bu bizi daha çok üzüyor. Her ne olursa olsun bir kadın, bir anne evladının gözü önünde öldürülmeyi hak etmiyor. Bundan sonrası için her zaman sesimizi çıkarmaya hazır olacağız biz. Tek bu Emine Bulut için değil, bu Irmak için de, herhangi bir çocuk içinde, kimse sessiz kalmasın, kimse cesaretini kaybetmesin, kimse kim ne düşünür diye de düşünmesin. Cesaretim olduğu için şu an buradayım. Ben de tehdit ediliyor olabilirim, ben de böyle bir şeyin içinde adım geçiyor olabilir. Ben bunu önlemek istediğim için şu an bu kitlenin önündeyim” dedi.


Grup daha sonra dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de "Deneyap projesi" büyük ilgi gördü
    1. Hakkari’de "Deneyap projesi" büyük..
    2. Camiyi karıştıranlara destek veren..
    3. Edirne'de şekeri düşen sürücü tarlaya..
    4. Başkan Berge’den 1 Eylül dünya barış..
    5. Ankara-Sivas YHT Projesi'nde test..
    6. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 -..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu
    9. Kazada hayatını kaybeden özel hareket..
    10. Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da
    11. Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren..
    12. Falcao transferinde mutlu son!..
    13. Ercişli Emrah için 24 ilden geldiler
    14. Muğla'da yürekleri dağlayan veda
    15. Sosyal medyadan bir araya geldiler,..
    16. Hindistan’da kimya fabrikasında..
    17. 2 bin 500 polis adayı alınacak
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    19. Ava çıkanlara "Balon balığı" uyarısı
    20. Bu kaplıcalar şifa dağıtıyor Şifa..
    21. GÜNCELLEME 2 - Otomobil bagajında..
    22. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    23. Devrek’te AK Parti İl Danışma..
    24. Şanlıurfa’da Zafer Bayramı Resepsiyonu
    25. Belçika'da pole pozisyonu Leclerc'in
    26. Erdoğan'dan ABD'ye 2 hafta mühlet:..
    27. Bafra’da şehitler için 98. mevlit
    28. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri..
    29. Çekici ile motosiklet çarpıştı: 1..
    30. Samsun’daki selin bilançosu ortaya..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı