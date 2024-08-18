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Gündem Sosyal medyadan algı operasyonu yaptılar! Yalanlarına bu sefer Suriyelileri alet etmeye kalktılar
Gündem

Sosyal medyadan algı operasyonu yaptılar! Yalanlarına bu sefer Suriyelileri alet etmeye kalktılar

Yeniakit Publisher
2024-08-18 22:56:00 -
Sosyal medyadan algı operasyonu yaptılar! Yalanlarına bu sefer Suriyelileri alet etmeye kalktılar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya tetikçilerinin 'Mersin'de bir genç, Suriyeli sığınmacılar tarafından bıçaklandı." iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Mersin'de bir genç, Suriyeli sığınmacılar tarafından bıçaklandı.' iddiası doğru değildir.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 Ağustos günü Çukurova Mahallesi'nde kavga ihbarı almış ve olay yerine ivedilikle intikal edilmiştir.

Olayda bir kişinin kesici delici aletle yaralandığı belirlenmiş, yapılan çalışmalar kapsamında saldırganın iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, İ.K. isimli Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Olaya karışan diğer iki şahısla birlikte toplam üç kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili soruşturma tüm boyutlarıyla titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz."
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