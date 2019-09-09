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Sosyal medyadaki yalana cevap veren video! Gitmeyin Yunan Batıracak sizi

Sosyal medyada çıkartılan Yunanistan'a kaçmaya çalışan mültecilere uygunsuz müdahale edildiği yalanına, Sahil Güvenlik botundan çekilen görüntülerle cevap verildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:27

Suriyelilerin çoğunluğunu oluşturduğu mülteciler, Türkiye üzerinden Ege Denizi'ne açılarak botlarla Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Her gün bu zorlu yolculuklarla ilgili ajanslara, onlarca haber düşüyor. Bazısı da Aylan Bebek'te olduğu gibi maalesef acı sonla bitiyor.

Ege Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı askerler ise bu göç yolunun önünü kesmek ve olası can kayıplarına karşı her gün mücadele ediyor.

Uygunsuz müdahale yalanı

Sosyal medyada mülteci botundan çekilen ve paylaşılan görüntülerde Sahil Güvenlik askerlerinin, bota sopalarla vurduğu ve batırmaya çalışıldığı iddia edildi.

Görüntülerin aslı ortaya çıktı

Ancak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botundan çekilen ve seslerin net duyulduğu videoda ise; görevli askerlerimizin "Gitmeyin, motoru durdurun. Yunanlılar batıracak sizi" dediği duyuluyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada da "Madra Çayı önlerinde 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin olarak sosyal medyada bahse konu düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönünde asılsız paylaşımlar yer almıştır.

05 Eylül 2019 tarihinde saat 06.30’da Sahil Güvenlik uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmesi üzerine olay mevkiine 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş ve saat 06.45 civarında bahse konu düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlanmıştır.

Kullanan şahıs karşı koydu

Düzensiz göçmen botunun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamamasından dolayı saat 06.52’de ilave 1 Sahil Güvenlik Kontrol Botu daha görevlendirilmiştir. Her iki Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen düzensiz göçmen botunu kullanan şahıs, kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir.

Bebeği denize atmakla tehdit etti

Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış, başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış; yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır.

Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Kontrol Botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekmek suretiyle koparmış ve sancak dıştan takma motorun gayri faal olmasına neden olmuş, yapılan müdahaleler esnasında 1 Sahil Güvenlik personeli dirseğinden hafif yaralanmıştır.

Durdurmak için motora sopalarla müdahale edildi

Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, düzensiz göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır.), düzensiz göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.

Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek saat 09.10’da düzensiz göçmenler, emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik Botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir. Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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