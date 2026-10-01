Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran heyetine yönelik skandal tavrı ve New York’taki müzakereleri tıkaması küresel enerji piyasalarını alevlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona ermesi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5’ten fazla değer kazanarak 100,49 dolara fırladı. Trump yönetiminin dizel ihracatını yasaklama tehditleri ve Fed’in faiz politikalarındaki belirsizlikler eklenince küresel finans çarkları bir kez daha sarsıldı.