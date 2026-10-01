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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

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Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran heyetine yönelik skandal tavrı ve New York’taki müzakereleri tıkaması küresel enerji piyasalarını alevlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona ermesi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5’ten fazla değer kazanarak 100,49 dolara fırladı. Trump yönetiminin dizel ihracatını yasaklama tehditleri ve Fed’in faiz politikalarındaki belirsizlikler eklenince küresel finans çarkları bir kez daha sarsıldı.

#1
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tıkandığına yönelik haber akışının çatışmaların süreceği ve petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişelerini artırmasıyla yüzde 2'den fazla yükselerek 100 doların üzerine çıktı.

#2
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

Dün 99,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 98,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 100,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,57 dolar olarak belirlendi.

#3
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de aralarında bulunduğu heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediğine ilişkin haberler etkili oldu.

#4
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

Axios haber platformuna konuşan bir ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın 28 Eylül Pazartesi sabahı İran ile görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğini değerlendirdiğini ancak öğleden sonra müzakerelerin çıkmaza girdiği kanaatine vardığını öne sürdü.

#5
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

Associated Press'e (AP) konuşan iki ABD'li yetkili de Arakçi'nin 30 Eylül'e kadar New York'ta kalarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, çatışmaların sona erdirilmesi ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yürütmesinin planlandığını belirtti.

#6
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

Yetkililer, hafta sonu Katarlı arabulucuların da dahil olduğu temaslarda sınırlı ilerleme sağlanmasının ardından Rubio'nun İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediğini iddia etti.

#7
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

Buna karşın, İran'ın BM Daimi Temsilciliği, heyetin ABD tarafından New York'tan ayrılmaya zorlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu gelişmeler, çatışmaların sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentileri zayıflatarak, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

#8
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

WASHİNGTON DİZEL İHRACATI YASAĞINI DEĞERLENDİRİYOR: Bununla birlikte, ABD'nin dizel ihracatını yasaklama seçeneğini değerlendirmesi de küresel piyasalarda ürün arzının daralabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiklerini ancak böyle bir adımın benzin fiyatlarını artırabileceğini belirtti. Trump, konuya ilişkin ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve İçişleri Bakanı Doug Burgum ile sık sık görüştüğünü kaydetti.

#9
Foto - Piyasaları tedirgin eden gelişme: Brent petrolde sert yükseliş!

FED’İN FAİZ ARTIŞLARINI ERTELEYCEĞİ BEKLENTİSİ FİYATLARI DESTEKLİYOR: ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını erteleyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi de petrol fiyatlarını destekliyor. Ülkede enflasyonun aşağı yönlü hareketleri gözlenirken ekonominin dirençli seyrini sürdürdüğünü belirten uzmanlar, Fed'in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceğini ifade ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik tahminler yüzde 70 seviyelerinden yüzde 38'e geriledi. Faiz artışlarının ertelenebileceğine yönelik beklentiler, ekonomik aktivite ve petrol talebi üzerindeki baskının azalacağı öngörülerini güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlıyor.

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