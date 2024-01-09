  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalara uçuran gelişme! 9. kez dede oldu! Bebeğe bakın ne isim verdiler

Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...

Mete Yarar, Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın en büyük suçunu açıkladı! Duyan tam anlamıyla çılgına döndü

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Mansur Yavaş’ın projesi çöktü, bir yalanı daha patladı!

Murat Kurum’un adaylığı açıklanır açıklanmaz oldu! Ahmet Hakan, o ilginç detaya dikkat çekti: Gerçekten de hahahahaha

İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık çok fena karıştı! Meral Akşener’den beklenmedik karar! Sen ne yaptın böyle

Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Düşmanı 3 bin metreden görüp vuruyor! İşte Türkiye'nin yeni İHA'sı SONGAR

Ersan Şen, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! O “AK Parti” iddiası resmen olay oldu! Duyan, kulaklarına inanamıyor
Gündem Sosyal medyadaki infiale Başsavcılık sessiz kalmadı: Kız çocuğu 'ip'te asılı bulundu
Gündem

Sosyal medyadaki infiale Başsavcılık sessiz kalmadı: Kız çocuğu 'ip'te asılı bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-09 18:01:00 -
Sosyal medyadaki infiale Başsavcılık sessiz kalmadı: Kız çocuğu 'ip'te asılı bulundu

Sosyal medyada kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve iple asılarak boğulmaya çalışıldığı iddia edildi. İddialar üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.

 

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde evlerinin önünde asılı bulunan kız çocuğu, hastanede tedaviye alındı. Sosyal medyada çocuğun cinsel istismara uğradığı ve gözaltılar olduğu iddiasına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü, gözaltı bulunmadığı belirtildi.
Kozluk ilçesinde 7 Ocak’ta bir kız çocuğu, ailesi tarafından evlerinin önünde iple asılı halde bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan kız çocuğu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sosyal medyada kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve iple asılarak boğulmaya çalışıldığı iddia edildi. İddialar üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
“07/01/2024 günü Batman ili Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23