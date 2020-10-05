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Aktüel Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı
Aktüel

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözleşmesi de feshedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:34:03 -
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.

Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

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