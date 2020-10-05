Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözleşmesi de feshedildi
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.
Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.