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Aktüel Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Aktüel

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:44:25 -
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi.

Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

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