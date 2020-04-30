Sosyal medyada yeniden gündem oldu! İşte CHP'li Özgür Özel'in rezil görüntüsü

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tepkiler dinmiyor.

Rezil görüntüleri yeniden gündem oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan CHP'li Özgür Özel'in güldüğü o anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. O videoda Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile şehit cenazesi başında gülerek sohbet ediyor.

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na tehdit

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'saray rejimi' nitelendirmesi yaparak seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit etme cüretinde bulunarak bir skandala daha imza atmıştı.