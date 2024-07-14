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Sosyal Medya Sosyal medyada viral oldu! Gölgesiyle kavga eden köpeğin güldüren anları
Sosyal Medya

Sosyal medyada viral oldu! Gölgesiyle kavga eden köpeğin güldüren anları

Yeniakit Publisher
2024-07-14 21:06:00 - 2024-07-14 21:07:05

Sosyal medyada, köpeğin gölgesiyle kavga ettiği anların yer aldığı görüntü güldürdü.

İstanbul’da kaydedildiği öğrenilen görüntülerde gölgesiyle kavga eden köpek sosyal medyada viral oldu.

Sevimli köpek, yerde kendi gölgesini fark ederek saldırmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gölgesiyle boğuşan köpek, çevredeki vatandaşlarında dikkatini çekti.

İzleyenleri gülümseten bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Köpeklerin bu davranışı doğal refleks!

Uzmanlar, köpeklerin bu davranışını doğal bir refleks olarak değerlendiriyor. Özellikle yavru köpeklerin ve enerjik cinslerin, hareket eden her şeye tepki verme eğiliminde olduklarını belirtiyorlar.

Köpeklerin gölgelerine tepki vermesinin, genellikle onların doğal avcılık ve savunma içgüdülerinden kaynaklandığı biliniyor.
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