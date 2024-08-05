Sosyal medyada viral oldu! Anne köpek yavrularını besleyen kadına böyle teşekkür etti
Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük beğeni toplayan görüntülerde anne köpek, her gün yavrularını besleyen kadına teşekkür ediyor.
Yavrularını besleyen kadına teşekkür eden anne köpeğin iç ısıtan görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
Büyük beğeni toplayan görüntülerde anne köpek, her gün yavrularını besleyen kadına teşekkür ediyor.
Sosyal Medya
Kozmetik mağazasında 'indirim' kavgası! Tuhaf hareketler sergileyen kadının halleri viral oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO