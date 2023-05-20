Sosyal medyada viral olan konuşma! 'Benim tekbirime küfredene oy vermem'

Türkiye cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta ikinci tur için yeniden sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle siyaset gündeminde hareketlilik devam ederken sokakta da vatandaşın nabzı tutuluyor.

Son olarak yapılan bir sokak röportajında tesettürlü bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 6'lı masa için söyledikleri gündem oldu.

Röportajda muhabirin kendisine 'Neden Erdoğan?' sorusuna yanıt veren kadın, "Her şeye koşan adam. Öbürü yalan makinesi gibi elinden bir halt gelmiyor, üretiyor da üretiyor. Yalanın bini bir para. Bir şey yap, bir marifetini görelim de ben de sana oy vereyim." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında AK Parti iktidarından memnun olduğunu belirterek, "Adam gibi adam. Benim tekbir getirdiğime küfür edene ben oy vermem. Ezandan tiksiniyorum diyen kadına oy vermem. Ben imanım için yaşıyorum." dedi.

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