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Yerel Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon!
Yerel

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yağanlara yönelik yapılan şafak baskınında 7 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:25:00 -
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti..

7 şüpheli yakalandı

Adana'da sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendiren paylaşımlar yapan ve daha önce ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

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