Sosyal medyada Türk-Yunan savaşı

Türkiye'nin Navtex kararı sonrasında Yunanistan tarafından içi boş tehditler gelmişti. Navtex ilanı, Türkiye tarafından Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini belirtmek için yapıldı.

Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan makamları savaş çığırtkanlığı yaparken, konu sosyal medyaya da yansıdı. Twitter'da açılan #Τουρκια hastagına yorum yağdı.

Türk ve Yunanlıların yanı sıra pekçok milleten açılan taga büyük ilgi gösterildi. Türkiye'ye destek mesajları yağarken, Yunan olmayan bazı şahsiyetsizler de Yunanistan'ı destekleyen mesajlar attı.

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.