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Gündem Sosyal medyada 'tek kelimelik tweet' akımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın ne yazdı
Gündem

Sosyal medyada 'tek kelimelik tweet' akımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın ne yazdı

Sosyal medya platformu Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı bir anda gündem oldu. Yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, tek kelimelik paylaşımda bulundu. Siyasiler de çok geçmeden akıma destek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımlara binlerce yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 16:37:00 -
Sosyal medyada 'tek kelimelik tweet' akımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın ne yazdı

Sosyal medyada çeşitli akımlar zaman zaman gündem oluyor. Twitter'da son olarak başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı ise hayli ilgi gördü. Akıma kısa süre içerisinde siyasiler de destek oldu.

Erdoğan 'Türkiye' dedi.

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Türkiye' paylaşımı yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Huzur' derken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Zam' kelimesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İcraat' derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 'Türk Milleti' dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Hürriyet" dedi.

Akıma katılan diğer siyasilerin paylaşımları ise şöyle oldu:

Muharrem İnce 'Memleket', Ahmet Davutoğlu 'Seçim', Fahrettin Koca 'Sağlık.' Mansur Yavaş 'Ankara'. Nureddin Nebati 'Işıltı'.

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