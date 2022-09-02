Sosyal medyada 'tek kelimelik tweet' akımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın ne yazdı

Sosyal medyada çeşitli akımlar zaman zaman gündem oluyor. Twitter'da son olarak başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı ise hayli ilgi gördü. Akıma kısa süre içerisinde siyasiler de destek oldu.

Erdoğan 'Türkiye' dedi.

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Türkiye' paylaşımı yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Huzur' derken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Zam' kelimesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İcraat' derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 'Türk Milleti' dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Hürriyet" dedi.

Akıma katılan diğer siyasilerin paylaşımları ise şöyle oldu:

Muharrem İnce 'Memleket', Ahmet Davutoğlu 'Seçim', Fahrettin Koca 'Sağlık.' Mansur Yavaş 'Ankara'. Nureddin Nebati 'Işıltı'.