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Gündem Sosyal medyada propaganda! Düğmeye basıldı
Gündem

Sosyal medyada propaganda! Düğmeye basıldı

Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 19:07:00 -
Sosyal medyada propaganda! Düğmeye basıldı

Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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