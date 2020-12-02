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Yerel Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler
Yerel

Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler

Van'da uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının ibretlik görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:47:00 -

Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi.

Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.

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Yorumlar

ayşe gül

ah yavrum ah! yok mu bir insan el uzatacak ALLAH rızası için?bunun da anası babası var .
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müslüman

laik devlet'in ürettiği mamüller
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