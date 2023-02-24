Sosyal medyada paylaşıldı! Hastane enkazında bulundu herkes seferber oldu

Ümraniye Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde bir hastanenin enkazında arama kurtarma çalışmaları esnasında bir kadın çantası buldu. Çantayı sahibine ulaştıramayan ekipler, tutanak tutarak çantayı beraberinde İstanbul’a getirdi. Daha sonra sosyal medyadan çantanın sahibine ulaşılarak Hatay’a götürülen çanta sahibine teslim edildi. Depremzede Dilan Hemşire, çantadaki 1 liranın dahi tutanak tutularak kendisine ulaştırılması nedeniyle hayretini dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi ekipleri depremin ilk gününden itibaren bölgede yoğun bir çalışma içinde. Arama kurtarma çalışmalarında 24 vatandaşı enkaz altından kurtaran ekipler, sahada birçok çalışmanın içinde de aktif olarak rol aldı. Bölgeden acı haberlerin yanında ilginç hikayeler de gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Ümraniye Belediyesi ekiplerinin çalışmaları esnasında yaşandı.

Ekipler tutanak tuttu

Ümraniye Belediyesi ekiplerince depremin ilk günü Hatay’da bulunan Özel Defne Hastanesi’nin ilk katının çöktüğü haberi alındı. 6 kişinin binayı terk edemediği bilgisini alan ekipler hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. Binada yer alan hastalara ulaşıp, tahliye etmek için odaları kontrol eden ekipler, içerisinde; kimlik kartları, ilaç, anahtar, kişisel bakım ürünleri ve paranın yer aldığı bir kadın çantası tespit etti. Ekipler tarafından kontrol edilen çantanın sahibi o gün bulunamadı. Hastane çevresinde aranan fakat bulunamayan hemşire Dilan Akansel’in çantası görevini tamamlayan ekipler tarafından kayıt altına alınarak İstanbul’a getirildi. Ekipler daha sonra sosyal medyada yaptıkları araştırma sonucunda Akansel’e ulaşarak, çantanın kendilerinde olduğu bilgisini verdi.

Çanta günler sonra İstanbul’dan Hatay’a gönderildi

İstanbul’da ekipler tarafından muhafaza edilen çanta depremden 16 gün sonra 22 Şubat’ta Hatay’a götürülerek sahibine tutanakla teslim edildi. Çantanın içindeki 1 liranın dahi tutanak tutularak kendisine teslim edildiğinde hayretini gizleyemeyen Dilan Akansel, memnuniyetini dile getirerek ekiplere teşekkür etti.