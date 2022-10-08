Sosyal medyada Mustafa Kemal - Kılıçdaroğlu esprisi

Yapay zekanın geleceğe etkisi, bilim insanları ve teknoloji uzmanları tarafından en çok tartışılan konuların başında geliyor. Dünya, yapay zeka modellemesi ile otomobil yolculukları, uzay seyahati, sağlık hizmetleri, teknolojik gelişmeler ve robotik kodlamalar üzerine yoğunlaşırken, ülkemin uğraşısı da Mustafa Kemal'i günümüze uyarlamak oldu.

Bir reddit kullanıcısı, yapay zeka kullanarak Mustafa Kemal'in yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarladı. Ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada ses getirdi.

"Kılıçdaroğlu'nu görünce geri döndü"

Söz konusu fotoğraflar sosyal medyada esprilere de neden oldu. Vatandaşlar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gören Mustafa Kemal engel olmak için geri döndü" yorumları yaptı.

İşte o fotoğraflar: