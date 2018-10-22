Sosyal medyada hızla yayılıyor! Bu yalanlara dikkat

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili son haftalarda sosyal medyada toplumu kışkırtıcı ve nefret körükleyen paylaşımlar yapılıyor.

Ekonomi üzerinden kaos ortamı oluşurmaya çalışıyorlar

Paylaşımların, özellikle Türkiye'ni içinde bulunduğu ekonomik durum üzerinden provokasyon amaçlı yapılması dikkatlerden kaçmıyor.

Göç idaresi, yalanları ver gerçekleri tek tek sıraladı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ile ilgili doğru kabul edilen çok sayıda yanlış bilgi bulunduğunu belirtti.

Suriyelilerin devletten maaş almıyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bunlar arasında "Suriyelilerin devletten maaş aldıkları, telefon faturalarını devletin ödediği, istedikleri üniversiteye sınavsız girdikleri, araçları için vergi ödemedikleri, seçimlerde oy kullandıkları, TOKi'den bedava ev alacakları ve memur olacakları" gibi yanıltıcı bilgilerin bulunduğunu ifade etti.

Suriyelilere verilen Kızılay kartlarını Avrupa Birliği finanse ediyor

Yetkililer, Suriyelilere verilen Kızılay kartlarının üzerinde AB logosunun bulunduğunu ve bu logoların yer aldığı projelerin finansörlerinin AB üyesi ülkeler olduğunu, ankesörlü telefonlarda kullanılmak üzere dağıtılan kartların da aynı kapsamda AB tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Suriyelilerin araçları vergiden muaf değil

Vergiden muaf araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile düzenlendiğini hatırlatan yetkililer, Suriyelilerin, araçları için vergi ödememeleri, sigorta yaptırmamaları ya da araçlarının muayeneye girmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

"TOKİ bedave verilecek" yalanı

Yetkililer, bir Suriyelinin oy kullanabilmesi, TOKİ'den ev sahibi olabilmesi ya da devlet memurluğuna girebilmesi için "Türk vatandaşlığı"nın temel şart olduğunu vurguladı.