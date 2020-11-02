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Medya Sosyal medyada gündem olmuştu! Bergüzar Korel'in İzmir paylaşımı dikkat çekti
Medya

Sosyal medyada gündem olmuştu! Bergüzar Korel'in İzmir paylaşımı dikkat çekti

Oyuncu Bergüzar Korel, İzmir'deki 6.6'lık depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra canlı olarak kurtarılan Elif Perinçek'in resmini paylaşarak "Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:19:00 -
Sosyal medyada gündem olmuştu! Bergüzar Korel'in İzmir paylaşımı dikkat çekti

İzmir'i sallayan 6.6 şiddetindeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 ssatin ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Küçük çocuğun ekipler tarafından götürülüşü sırasında bir görevlinin parmağını sıkı sıkıya tuttuğu fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.

Küçük Elif'in duygulandıran fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Bergüzar Korel "Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum.. Ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az." notunu düştü.

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